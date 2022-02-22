العراق يؤكد مضيّه بتعزيز قدرات استثمار الغاز الطبيعي والمصاحب في حقوله كافة

2022/02/22 | 19:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، الثلاثاء، أن العراق ماض في تعزيز قدراته على استثمار الغاز الطبيعي الحر والمصاحب في حقوله.

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جاء ذلك خلال كلمة له في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء 22/ 2/ 2022 تحت شعار (الغاز الطبيعي، رسم مستقبل الطاقة)".

وقال اسماعيل، في بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 شباط 2022)، إن "العراق ماض في تعزيز قدراته على استثمار الغاز الطبيعي الحر والمصاحب في حقوله، وبما يزيد من قدراتة على تصدير الغاز البترولي المسال (LPG) والقطرات الثقيلة من الغاز، ويعجل من برامجه على إحلال الغاز كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية بدلا من الوقود السائل، وهو ما يضمن تحسن كبير في مخرجات انتاج الطاقة الكهربائية والتقليل من الانبعاثات المضرة للبيئة وفي هذا السياق فان العراق قد التزم بتمويل خطط مشاريع كبيرة مع شركائه في شركة غاز البصرة و مشاريعه المنظورة مع بقية الشركات الكبرى".

وأضاف أن "انعقاد هذا المنتدى يتزامن في مرحلة حساسة ومهمة يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وما يرافقها من حالة عدم الاستقرار واليقين في تحديد مسارات الاستثمار في ضوء خطط وبرامج الانتقال نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة الى التحدي الكبير الذي يواجه العالم والمتمثل بالموازنة بين تعزيز امن الطاقة العالمي والقضاء على فقر الطاقة بما يوازي الطلب العالمي المتزايد عليها خصوصا في مرحلة التعافي من تداعيات (كوفيد 19)، لما تمثله من عصب أساس في نمو الاقتصاد العالمي، ومن جانب اخر التزام الدول بتطبيق متطلبات الحد من التغير المناخي وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة".

وأكد على "استمرارية دعم العراق لجهود منتدى الدول المصدرة للغاز لتعزيز مكانة المنتدى في قطاع الطاقة العالمي، و اهميته التي تنطلق من كونه منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني والتقني بين الدول وتطوير الخبرات والمشاريع المشتركة".

وأشار الوزير إلى أن "العراق ماض بجهد وطني لزيادة الموثوقية في احتساب الخزين الاحتياطي للغاز الحر في صحراء غرب العراق، وهو ما سوف يشكل نقلة نوعية في قدرات العراق التصديرية للغاز المسال والقطرات الأخرى خلال عام 2025 وينهي استخدام الوقود السائل في انتاج الطاقة الكهربائية، خصوصا ان العراق مقبل على الحاجة لتامين حوالي 50 الف ميغا واط من الطاقة لتغطية النمو السكاني الكبير".

وقدم الوزير "تهنئته لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لحسن الضيافة والتنظيم للمنتدى، والشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة على نجاح هذه القمة وما يتضمنها من إعلان الدوحة".

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