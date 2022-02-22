2022/02/22 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح البرلمان الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الإذن باستخدام القوة خارج البلاد، فيما قال نائب وزير الدفاع إنه "لا خيار أمامنا إلا الاضطرار لاستخدام القوات في الخارج"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: لا خيار أمامنا إلا الاضطرار لاستخدام القوات بالخارج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو: لا خيار أمامنا إلا الاضطرار لاستخدام القوات بالخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).