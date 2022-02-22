بوتين: أوكرانيا لا تعتزم تنفيذ اتفاقيات السلام

2022/02/22 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأوكرانية هي من قوضت اتفاق مينسك.



مشيرا إلى أنه لن يقبل بإبادة جماعية في دونباس.

وأكد بوتين توقيعه اتفاقيات مع دونيتسك ولوغانسك لإرسال قوات روسية وتقديم دعم عسكري لهما، مشيرا إلى أن اتفاقية مينسك للسلام لم تعد قائمة وليس هناك أي التزامات يجب تنفيذها، مؤكدا أنه حتى الآن يمكن التفاهم وحل المشاكل بين أوكرانيا والمنطقتين الانفصاليتين، مشيرا إلى أن أوكرانيا لا تعتزم تنفيذ اتفاقيات السلام.

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