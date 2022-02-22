2022/02/22 | 19:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… رأى عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الثلاثاء، ان زيارة زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر الى منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جاءت لتدارك الوضع السياسي وحل الخلافات الحاصلة داخل التحالف الثلاثي.وقال الهلالي لوكالة /المعلومة/، إن “الصدر وحلفائه يبحثون عن شركاء جدد لهم من خلال التفاهمات والتوافقات الجديدة في العملية السياسية”، لافتاً إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: زيارة الصدر الى الحلبوسي جاءت لتدارك انهيار التحالف الثلاثي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: زيارة الصدر الى الحلبوسي جاءت لتدارك انهيار التحالف الثلاثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).