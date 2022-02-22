سندانة زهور تكشف جريمة قتل جنوب بغداد

2022/02/22 | 19:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن كشف جريمة قتل حدثت في منطقة الزعفرانية بعد ان كشفت سندانة زهور عن الاموال التي تمت الجريمة بسببها.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفرزة تابعة لشرطة النجدة في منطقة الشعب شمال بغداد تمكنت من كشف جريمة تمت في منطقة الزعفرانية".واضافت انه "بعد تفتيش سيارة من نوع الأنترا صفراء اللون أجرة وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل عثرت على سلاح ناري"كلاشنكوف عدد ٢" بحوزة ثلاثة أشخاص، والعثور على مبلغ 31,500 مليون دينار عراقي مخبأة تحت سندانة زهور في خلفية السيارة".

واشارت المديرية الى انه "تم التحقيق الاصولي مع الأشخاص المشتبه بهم واعترفا صراحة بقتل عمهم في منطقة الزعفرانية والاستيلاء على المبلغ ،وقد حاولا رشوة مفرزة دورية النجدة باعطائهم المبلغ كاملا مقابل اطلاق سراحهم ولكن طاقم المفرزة في نجدة الشعب كان لهم بالمرصاد وفق القانون واداء الواجب ،بعدها كرم قائد شرطة النجدة المفرزة على يقظتهم وبياض اكفهم اثناء الواجب".

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