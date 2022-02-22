2022/02/22 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: doiooeS-RaE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من حظه عاثر كهذا؟ إطار شاحنة يتدحرج ويصطدم بسيارة متوقفة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من حظه عاثر كهذا؟ إطار شاحنة يتدحرج ويصطدم بسيارة متوقفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).