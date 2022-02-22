مجلس الاتحاد الروسي يتلقى طلبًا من بوتين لاستخدام قوات خارج البلاد

2022/02/22 | 19:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي) طلبًا من الرئيس فلاديمير بوتين لاستخدام القوات المسلحة خارج البلاد.

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