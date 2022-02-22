2022/02/22 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فرض عقوبات على روسيا، بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف، باستقلال الإقليمين الانفصاليين في شرقي أوكرانيا.وعلمت بي بي سي أن العقوبات ستشمل أشخاصا، وهيئات، مرتبطة بروسيا.وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إن العقوبات "سيتم تشديدها" في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.وجاءت تصريحات جونسون بعد اجتماع الهيئات المدنية الخاص بمناقشة شؤون الأمن القومي العاجلة المعروف اختصارا باسم "كوبرا" لمناقشة القرارات الروسية، وسبل الرد عليها.

وناقش الاجتماع بالتفصيل، العقوبات، وأحدث التقارير الاستخباراتية، مع مساعدي رئيس الوزراء، بحضور رئيس هيئة الأركان، ووزراء من الحكومة، ومن المتوقع إعلان العقوبات على روسيا، خلال جلسة لاحقة في مجلس العموم.

وقال جونسون إن بريطانيا "ستعاقب روسيا بشدة" بعدما أرسلت موسكو قواتها إلى إقليمي دونتيسك ولوهانسك المتمردين شرقي أوكرانيا.وأضاف جونسون "عهناك الكثير مما يمكن أن نفعله" في حال أقدمت روسيا على شن غزو كامل لأراضي اوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات التي سيعلن عنها بعد جلسة في مجلس العموم، هي مجرد بداية، قائلا "لازلنا نتوقع المزيد من التصرفات غير العقلانية من جانب روسيا".

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