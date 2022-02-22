العراق وبريطانيا يبحثان سبل التعاون في المجال القضائي والقانوني

2022/02/22 | 19:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ووزير العدل في المملكة المتحدة اللورد ديفيد ولفسون، سبل التعاون في المجال القضائي والقانوني.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان التقى اليوم بوزير العدل في المملكة المتحدة اللورد ديفيد ولفسون".وأضاف أن "الجانبين بحثا سبل التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني وتطوير عمل المحاكم التجارية".

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