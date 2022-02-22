واسط تنفذ 50% من الخطة الشتوية فقط

2022/02/22 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-واسط

كشفت مديرية زراعة واسط، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 50% من الخطة الشتوية فقط وبينت اسباب ذلك.

وقال مدير الزراعة في واسط اركان مريوش لـ(بغداد اليوم) أنه "ضمن الخطة الشتوية للعام الماضي فقط نفذ 50% من الخطة فقط بمايقترب من 700 الف دونم".

وارجع اسباب تدني النسبة الى "شحة المياه والازمة المائية والاجراءات المتخذة من قبل وزارة الموارد المائية التي خفضت الحصص المائية".

واشار مريوش الى ان "هذه النسبة المتحققة تعني ان الخطة منفذة على 25% من المساحات الصالحة للزراعة".

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