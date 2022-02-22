2022/02/22 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع وزير العدل في المملكة المتحدة، تطوير عمل المحاكم التجارية.وقال القضاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بتاريخ 22 /2 /2022 التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وزير العدل في المملكة المتحدة اللورد ديفيد ولفسون وبحث معه سبل التعاون …

ظهرت المقالة العراق وبريطانيا يبحثان تطوير عمل المحاكم التجارية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وبريطانيا يبحثان تطوير عمل المحاكم التجارية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وبريطانيا يبحثان تطوير عمل المحاكم التجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).