ماذا يحصل لو توقفت نافذة بيع الدولار ؟.. خبير اقتصادي يجيب

2022/02/22 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..توقع استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الثلاثاء، السيناريو الممكن حدوثه في حال ايقاف نافذة بيع الدولار في العراق.وقال المرسومي، في منشور على الفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “الدولار النفطي الذي تبيعه وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي وهو مصدر العرض الوحيد تقريبا للدولار في العراق وعندما تتوقف نافذة بيع الدولار […]

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