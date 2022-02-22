كأس المثابرة يعود لخزائن الزوراء بعد سرقته منذ 19 عاماً

2022/02/22 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الزوراء الرياضي، عودة كأس المثابرة الى خزائنه بعد تعرضه للسرقة منذ 19 عاماً.وذكر النادي في بيان وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “المشجع الزورائي رعد عودة فاجئ الهيأة الإدارية لنادي الزوراء وجميع العاملين اليوم الثلاثاء، بتسليم لقب كأس بطولة المثابرة لعام 1999 الى ادارة النادي في بادرة جميلة تدل على وفاء […]

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