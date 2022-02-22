الفصل السابع: “كبلاشفة شعرنا وكأن أجنحة نمت فينا”(40) - جودي كوكس

2022/02/22 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس الفصل السابع من كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917الكاتبة: جودي كوكسكان نيكولاي سوخانوف، الاشتراكي المعروف في بتروغراد بشهر شباط/فبراير 1917، حيث استمع إلى عاملتين على الآلة الطابعة تتحدثان عن غضب النساء الواقفات في الصف من أجل شراء الخبز تحت الثلج.



واستنتجتا بأن الثورة ستبدأ.



فوصفهما سوخانوف بأنهما “جاهلتان”.



“الثورة- بالتأكيد غير ممكنة الحدوث! الثورة- الجميع يعلم أنها ليست سوى ......





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