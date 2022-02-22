بيان التيار الاشتراكي الأممي بشأن أزمة أوكرانيا - التيار الاشتراكي الأممي

2022/02/22 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيار_الاشتراكي_الأممي – دفعت الأزمة بخصوص أوكرانيا بأوروبا أقرب إلى حربٍ مرعبة، وهي في لبِّها نزاعٌ بين أقوى تكتلٍ امبريالي في العالم، الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، وروسيا التي هي قوةٌ امبريالية أضعف لكنها مع ذلك شرسة.



أوكرانيا مجرد بيدق بالنسبة إلى الطرفين كليهما.



لا مصلحة لأفراد الطبقة العاملة في انتصار أي من هذين الطرفين في هذا النزاع، ويجب على الاشتراكيين في الدول المنخرطة في هذا الخلاف أن يولوا معارضةَ ......





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