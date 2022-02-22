2022/02/22 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_سلامة * صدر كتاب “القضية الفلسطينية الآن” لجمال عبد الفتاح في عام 2021 عن دار المرايا للإنتاج الثقافيبدأ المناضل الاشتراكي جمال عبد الفتاح مشروع كتاب “القضية الفلسطينية الآن” في منتصف 2017 كمقدمة لإصدار طبعة جديدة من كتاب “موقف من مهمات النضال الفلسطيني”، تأليف صلاح العمروسي (1974)، ويتضمن موقف حزب العمال الشيوعي المصري من القضية الفلسطينية في أعقاب حرب أكتوبر 1973.ينطلق عبد الفتاح ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض كتاب “القضية الفلسطينية الآن” - محمود سلامة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض كتاب “القضية الفلسطينية الآن” - محمود سلامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).