طلب نيابي الى الكاظمي بشأن نظام البديل

2022/02/22 | 20:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هؤلاء المقاتلين المشار اليهم يبذلون جهوداً كبيرة.

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