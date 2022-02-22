الولايات المتحدة تجهّز سلاح بحريتها بمروحيات جديدة

2022/02/22 | 20:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن موقع nplus1 المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي يستعد للحصول على مروحيات جديدة متعددة المهام.وتبعا للموقع فإن “سلاح البحرية الأمريكي أعلن أن مروحيات CMV-22B باتت جاهزة للاستخدام الأولي، أي أنها اجتازت الاختبارات اللازمة، وأكملت مهمتها العملية الأولى بنجاح”.وأشار الموقع إلى أن المروحيات الجديدة طورت بالتعاون ما بين شركتي Bell […]

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