2022/02/22 | 20:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، إطلاق الدفعة الثالثة لمتأخرات الفلاحين المستحقة منذ مطلع العام الحالي 2022.وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بمتابعة وزير المالية علي عبدالامير علاوي، باشرت دائرة المحاسبة اطلاق التمويلات المخصصة لمتأخرات الفلاحين حيث بلغ اجمالي المبلغ المدفوع لشهري كانون الثاني وشباط 2022 ( 824 مليار دينار)”.

ظهرت المقالة المالية تطلق الدفعة الثالثة من مستحقات الفلّاحين للعام الحالي أولاً على النور نيوز.

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