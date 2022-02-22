2022/02/22 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

ادانت مجموعة من السفراء العرب في كينيا ، مقتل المواطن العراقي في نيروبي الجمعة الماضية.

وبحسب تقرير "the east African” الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، يُزعم أن " المواطن العراقي، قُتل على يد مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية في منطقة لافينجتون في نيروبي يوم الجمعة الأسبوع الماضي".

ووصف السفراء في بيان الهجوم بأنه "جبان ومؤسف".

واشار البيان موضحاً "تلقت مجموعة السفراء العرب في نيروبي نبأ وفاة السيد مازن ماتي حنا ، الموظف العراقي في المنظمة الدولية للهجرة ، في الحادث المؤسف الذي وقع في لافينغتون يوم الجمعة الماضي".

واضاف"نعرب عن خالص تعازينا لأسرته وأصدقائه ، وكذلك لعائلة المنظمة الدولية للهجرة بأكملها في كينيا".

بحسب السلطات الكينية ، تعتقد الشرطة أن "اللصوص كانوا في الخارج لسرقة هاتفه المحمول عندما تعرض للهجوم وإطلاق النار عليه، حيث كان يمشي بالقرب من منزله على طول طريق جيتانجا عندما انقض عليه ثلاثة مسلحين حوالي الساعة 6:30 مساءً".

وطبقاً لشهود عيان ، فقد طالب المهاجمون بهاتفه المحمول وأمواله ، لكنه قاوم ، مما أدى إلى الهجوم الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى ولكن تم إعلان وفاته لدى وصوله.

يُذكر ان السيد حنا كان مسؤولًا ماليًا في مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في نيروبي في كينيا.

وقال جيمس موجيرا ،نائب رئيس شرطة منطقة نيروبي إنه "لم يتم القبض على أي مشتبه به الى الآن"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتلون عراقياً يعمل مسؤولاً بمنظمة دولية في دولة افريقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتلون عراقياً يعمل مسؤولاً بمنظمة دولية في دولة افريقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).