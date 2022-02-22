أمين عام الناتو: تجنب اندلاع حرب شاملة في أوكرانيا لا يزال أمرا ممكنا

2022/02/22 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، اليوم الثلاثاء، إن إمكانية "تجنب اندلاع حرب شاملة" في أوكرانيا لا يزال أمرا ممكنا.

ودعا ستولتنبيرغ موسكو إلى "اختيار مسار الدبلوماسية"، محذرا من "عواقب وخيمة في حال الاعتداء على أوكرانيا".

وأشار الأمين العام للحلف إلى أن قوات الناتو "وُضعت في حالة تأهب قبل أسابيع قليلة، لكن لم يتم نشرها".

وكان ستولتنبيرغ دان في وقت سابق اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قائلا إنه يقوض تطبيق اتفاقيات مينسك.

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