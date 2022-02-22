نائب يكشف عن سبب يمنع عودة سعر صرف الدولار إلى 128 ألف دينار

2022/02/22 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد النائب فب البرلمان، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، أن سعر الدولار لن يتغير خلال الفترة المقبلة.

وقال كوجر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "ليس من صلاحيات الكتل السياسية إعادة سعر الصرف ويجب عليها ان لا تتدخل في هذا الأمر لأنه قضية سياسية مالية تخصصية وليست قضية وعود انتخابية".

وأضاف، أن "البنك المركزي ووزارة المالية أكدا عدم وجود تغيير لسعر الصرف وليس لهذا العام فقط بل قد يمتد لثلاثة أعوام".

وتابع كوجر، أن "الحكومة الجديدة من الممكن ان تتخذ اجراء بتغيير سعر الصرف في حال كان لديها وجهة نظر مختلفة".

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