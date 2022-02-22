العراق يحصد أول وسام ذهبي في بطولة غرب آسيا

2022/02/22 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حصل منتخبنا بفعالية تنس الطاولة على اول وسام ذهبي للعراق في منافسات غرب اسيا لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة، بعد فوزه على منافسيه من السعودية والكويت التي جرت منافساتها عصر اليوم الثلاثاء. وقال النائب الاول لاتحاد تنس الطاولة البارالمبي لؤي السراي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "نحن سعداء جدا بهذا الوسام الذهبي الاول الذي أحرزه لاعبنا علي عبد الامير لفئة 2 جلوس بعد فوزه على منافسيه من السعودية والكويت والبحرين ضمن منافسات بطولة غرب اسيا التي تقام احداثها حاليا في دولة البحرين بمشاركة 12 منتخبا عربيا".وأضاف، أن "هذا الوسام سيكون فاتحة خير وستتوالى اوسمة الفوز الملونة في قادم الايام بجهود لاعبينا الابطال وملاكهم التدريبي".وتابع، "نهدي هذا الوسام الى كل العائلة البارالمبية وفي مقدمتهم رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد وزملاؤه في المكتب التنفيذي وصولا الى اصغر موظف في البارالمبية وسيكون هذا الوسام فأل خير على لاعبينا وسنحقق المزيد من الاوسمة في الايام المقبلة".

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