2022/02/22 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي، الثلاثاء، عن المصادقة على اكثر من 80 مشروع خدمي في اكبر مدن ديالى.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قائممقامية بعقوبة صادقت على اكثر من 80 مشروع خدمي في 9 قطاعات حيوية ابرزها الكهرباء والماء سيجري تمويلها من ميزانية تنمية الاقاليم لعام 2022”.واضاف، ان […]

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