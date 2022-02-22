أمانة بغداد تكمل استعداداتها لخدمة الزائرين

2022/02/22 | 21:02 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت امانة بغداد ،اليوم الثلاثاء، اكمال استعداداتها لتقديم الخدمات للحشود المليونية التي ستتوجه صوب الكاظمية لإحياء مراسم ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام.

وذكرت الامانة في بيان ان أمين بغداد المعمار علاء معن وجه بايقاف جميع الفعاليات الفنية في الاماكن العامة لغاية انتهاء المراسم احتراما لقدسية المناسبة مشيرة الى توجيه امين بغداد بتشكيل غرفة عمليات بمقر بلدية الكاظمية لمتابعة تقديم الخدمات ضمن الطرق التي يسلكها الزائرون واستعمال نظام جي بي أس لتتبع الآليات الخدمية وتوجيهها نحو المحاور التي تتطلب الجهد الخدمي بصورة عاجلة .

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