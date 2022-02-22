الكشف عن إحصائية لأعداد الأيزيديين المختطفين من قبل داعش

2022/02/22 | 21:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب انقاذ المختطفين الازيديين ،اليوم الثلاثاء، عن إحصائية قال انها تتضمن الاعداد الحقيقية للإزيديين الذين اختطفهم تنظيم داعش.

وأوضح المكتب في بيان ان عدد المختطفين الذين استشهدوا بأيدي داعش وتم العثور على جثثهم بلغ مئة وستة واربعين شخصا في حين لم يعثر على الفين وسبع مئة وتسعة عشر مختطفا آخرين وهم الف واربع مئة وخمسة واربعين رجلا والف ومئتين واربع وسبعين امرأة مبينا ان ذلك أفرز عددا من الايتام بلغ الفين وسبع مئة وخمسة واربعين يتيما.

وأضاف البيان ان عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان بلغ اثنتين وثمانين مقبرة جماعية إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.

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