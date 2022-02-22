مجلس الخدمة الإتحادي يعلن إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة

2022/02/22 | 21:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي ،اليوم الثلاثاء، إيقاف التعيينات لحين إقرار موازنة العام الحالي.

وأكد رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح إن أي توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية.

واشار التميمي الى أن رؤية المجلس في هذا الملف هي تطوير الملف الاداري وملف الخدمة والتوظيف في حين كشف التميمي عن عزم المجلس إرسال مقترحات إلى البرلمان لتنظيم ملف التعيينات.

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