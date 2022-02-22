رسمياً.. 33 مرشحاً لرئاسة العراق..تعرف على اسمائهم

2022/02/22 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء،

قائمة اسماء المرشحين لمنصب ريئيس

الجمهورية.





وجاء في نص البيان،الذي حصلت وكالة نون

الخبرية على نسخته انه :"استنادا الى

احكام المادة (٤) من قانون احكام الترشيح

لمنصب

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