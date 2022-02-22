2022/02/22 | 21:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MEBClHdQF9M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب الازدحام .. شخص يشهر مسدسه و يهدد بقتل عائلة في كركوك | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب الازدحام .. شخص يشهر مسدسه و يهدد بقتل عائلة في كركوك | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).