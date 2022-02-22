الأولى من نوعها.. صورة الثوارن الشمسي

2022/02/22 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط المسبار المداري الشمسي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صورة مذهلة وغير مسبوقة لثوران شمسي ضخم

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