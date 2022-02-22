العراق يحصد أول وسام ذهبي في بطولة غرب اسيا البارلمبية

2022/02/22 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حصل منتخب العراق بفعالية تنس الطاولة على اول وسام ذهبي للعراق في منافسات غرب اسيا لذوي الاحتياجات الخاصة “البارلمبية المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة بعد فوزه على منافسيه من السعودية والكويت التي جرت منافساتها عصر اليوم الثلاثاء.وقال النائب الاول لاتحاد تنس الطاولة البارالمبي لؤي السراي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة […]

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