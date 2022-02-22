التجارة: مؤشرات جدية لدعم حكومي مرتقب للسلة الغذائية

2022/02/22 | 21:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات جدية لدعم حكومي مرتقب للسلة الغذائية لغرض تأمين الأمن الغذائي لشرائح كبيرة من المجتمع العراقي.وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي، ان”اجراءات جديدة تدرسها وزارتي المالية والتجارة، لغرض دعم السلة الغذائية من خلال زيادة التخصيصات المالية واضافة وجبات جديدة للمشمولين بنظام السلة الغذائية وتوجه اخر […]

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