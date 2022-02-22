توب 5: انتشار روسي محتمل بمناطق أوكرانية انفصالية.. ووقف مصادقة

2022/02/22 | 21:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من موافقة مجلس الاتحاد الروسي على استخدام قوات روسية في مناطق انفصالية شرقي أوكرانيا، إلى تحذير ساويرس من خطورة أزمة أوكرانيا على مصر...إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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