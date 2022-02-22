ضبط عدد من المخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية في بغداد

2022/02/22 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط عدد من المخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية في العاصمة.

وذكر اعلام عمليات بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تزامناً مع ذكرى الزيارة الرجبية وضمن الخطط المرسومة لتأمين الحماية لها وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مديرية شؤون الاقامة من تنفيذ واجب بحث وتفتيش ومتابعة الوافدين الاجانب في جانبي الكرخ والرصافة".

واضاف ان "الحملة اسفرت عن ضبط (47) شخصاً مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية ضمن احد الفنادق في جانب الكرخ فيما تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من ضبط (25) شخصاً مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

وافاد انه "تم احالة المخالفين الى شؤون الاقامة قسم الابعاد والاخراج بمحضر ضبط وتحري اصولي".

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