تفاصيل لقاء رئيس مجلس القضاء الاعلى مع نظيره البريطاني

2022/02/22 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

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تفاصيل لقاء رئيس مجلس القضاء الاعلى مع نظيره البريطاني2022-02-22 20:47:00بغداد / إعلام القضاءبتاريخ 22 /2 /2022 التقى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اللورد برونيت رئيس مجلس القضاء الاعلى في انكلترا وويلز وبحث معه سبل التعاون بين البلدين في المجال القضائي وحضر اللقاء مدير عام الدائرة الادارية والمالية السيدة منى عبد الحسين ومدير عام المعهد القضائي السيدة فاتن محسن هادي والمستشار القانوني في السفارة العراقية في لندن.

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