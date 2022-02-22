عمليات بغداد تعلن ضبط عشرات المخالفين لشروط الإقامة والجنسية

2022/02/22 | 21:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت عمليات بغداد، الثلاثاء، عن تمكن القوات الأمنية من ضبط عدد من المخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية.وذكر إعلام العمليات في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تزامناً مع ذكرى الزيارة الرجبية وضمن الخطط المرسومة لتأمين الحماية لها وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة …

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