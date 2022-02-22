طهران: قادرون على تصدير الغاز إلى دول الجوار وأوروبا

2022/02/22 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن بلاده قادرة على تصدير الغاز إلى دول الجوار والدول الأوروبية، وأن إيران شهدت اكتشافات جديدة للغاز في السنوات الماضية.وفي مقابلة تلفزيونية بعد ظهر اليوم خلال قمة الدول المصدرة للغاز في قطر، قال أوجي إن بلاده تأمل في زيادة تجارة الغاز بنحو 2 في المئة، في […]

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