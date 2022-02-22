2022/02/22 | 21:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قطر تدخل على خط الأزمة بين الاطار والتيار بطلب من إيران بعد فشل قاآني في مهمته) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZNvu4kfMJ9M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قطر تدخل على خط الأزمة بين الاطار والتيار بطلب من إيران بعد فشل قاآني في مهمته) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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