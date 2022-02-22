أضحية للذَّكر، قربان للأنثى ومدخل إلى جذور الدين الاجتماعية - سيد القمني

2022/02/22 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_القمني الأسطورة والتراثأضحية للذَّكر، قربان للأنثى ومدخل إلى جذور الدين الاجتماعية(١-;-) التأسيسيزعم كثر من الباحثين أنه عندما كان العقل يتخبط في ظلمات بدائيته، بين ظواهر تصفو مرة، فتجزل العطاء، وتغضب مرة، فتدمر بلا تمييز، اتجه الإنسان نحو هذه الظواهر ضارعًا متوسلًا، فألَّه عناصرها، من أكبرها إلى أدناها، فعبد القمر والشمس وبقية أجرام الفضاء.



وجعل للخصب والجفاف والأنهار والينابيع والأمط ......





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