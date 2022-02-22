الماركسية وتنظير الجنسانية والسياسة الجنسية 3/3 - طلال الربيعي

2022/02/22 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي القسم الثالثللنظرية والسياسة الماركسية مساهمة في النظرية والسياسة المتعلقة بالجنس.



تكمن المساهمة في القيمة النقدية للافكار الماركسية في تحليل التوجه الجنسي والقيم الاجتماعية والحقوق والعدالة في المجتمعات المعاصرة.



يشدد الملخص أعلاه على كل من الصعوبات الفئوية والمعرفية لمثل هذه القضية وبعض احتمالات مثل هذا التحليل.



قائمة المجالات الأربعة التالية تعتمد على تلك الاحتمالات، في شكل جنيني.



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