هرولة النقابات نحو طاولة النظام.. - حسن أحراث

2022/02/22 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث كم هي طيعة ولطيفة نقاباتنا!! تصمت عندما تُهمش ويتم تجاهلها/إقصاؤها، وتُهرول فرحة عندما يُشار اليها من أجل تأثيث جولات ما يسمى ب"الحوار الاجتماعي".المشكل ليس في تلبيتها الدعوة الى "حوار" يوم الخميس المقبل 24 فبراير 2022، بل في قبول الدعوة بدون شروط أو حتى مجرد "عتاب".



حصل ذلك مؤخرا مع النقابات القطاعية بحقل التعليم التي لم تلو على شيء يستحق الذكر، غير الوعود والكلام المعسول؛ وها هي المركزيات ال ......





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