المرور تعلن قائمة الطرق المقطوعة لتأمين زيارة الإمام الكاظم

2022/02/22 | 21:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، قطع عدد من الطرق والجسور بسبب "كثافة الزائرين" في ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم.

وذكرت المديرية في بيان، أنّ إجراءات القطع اتخذت لـ "الضرورة القصوى حفاظًا على سلامة الجموع".

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وأشار البيان، أنّ القطوعات ستشمل "جسر الائمة بالكامل وساحة عنتر باتجاه تقاطع راس الحواش باتجاه جسر الأئمة".

كما أوضح، أنّ الإجراءات تتضمن قطع الطريق من ساحة الطاقة (المدائن) باتجاه جسر ديالى القديم باتجاه الزعفرانية وصولاً إلى تقاطع المعسكر باتجاه تقاطع الزيوت باتجاه ساحة عقبة بن نافع وصولاً إلى تقاطع البدالة، مبينًا أنّ "الطريق سيكون سالكًا من تقاطع البدالة باتجاه ساحة الطاقة (ذهابًا وإيابًا)".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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