الإعلام الأمني: إلقاء القبض على اثنين يتاجران بالآثار

2022/02/22 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين في بغداد يتاجران ببيع القطع الاثرية، وبالجرم المشهود. وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "من خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة وبعد ورود معلومات استخباراتية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين في إحدى مناطق بغداد يتاجران ببيع القطع الاثرية وبالجرم المشهود".وأضافت أنه "بحوزتهما 42 قطعة عبارة عن مسكوكات نقدية تعود للعصور الاسلامية القديمة، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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