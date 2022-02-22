أول سيارة كهربائية في العراق

2022/02/22 | 21:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتطلع أن يكون هناك سوق ومناشئ واعدة.

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