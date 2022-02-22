تعرف على ابرز مواصفات آيفون 14

2022/02/22 | 22:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت بعض التسريبات التقنية تغيرات تقنية كبيرة قادمة في هواتف آيفون 14 مقارنة بالهواتف الحالية.فقد أفيد بأن شركة آبل بدأت بالفعل بالإنتاج التسلسلي لهواتف iPhone 14 وتستعد للإعلان عن هذه الهواتف خريف العام الجاري، بحسب ما نقل موقع MacRumors .كما بينت تلك التسريبات أن الأجهزة الجديدة ستحمل تغيرات كبيرة، خصوصا من […]

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