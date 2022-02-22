2022/02/22 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4Y0yby3PsvQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دونيتسك ولوغانسك.. من التمرد إلى الانفصال وإعلان الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دونيتسك ولوغانسك.. من التمرد إلى الانفصال وإعلان الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).