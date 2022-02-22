بكين: أستراليا تقوم بأعمال استفزازية ضد الصين

2022/02/22 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن أستراليا استخدمت طائرات استطلاع “للمشاركة في أعمال استفزازية” ضد الصين في العديد من المناسبات.وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أستراليا على “التوقف عن المشاركة في الاستفزازات ضد الصين”، ردا على التعليقات الأخيرة لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، التي نفى فيها أن طائرة أسترالية […]

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