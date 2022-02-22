وزير الدفاع الأمريكي: لا يزال بإمكان بوتين تجنب حرب شاملة

2022/02/22 | 22:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن اعتراف روسيا منطقتين انفصاليتين في شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين "يقوض بشكل مباشر سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

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