100 شخصية عشائرية تناقش الملف الأمني لناحية العبارة بديالى

2022/02/22 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، الثلاثاء، مناقشة امن عبارة ديالى بحضور 100 شخصية عشائرية.وقال عضو مجلس ناحية العبارة السابق( 20كم شمال شرق بعقوبة) احمد التميمي في حديث لـ/ ىالمعلومة/،ان” اجتماع امني بحضور قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران وقائد الشرطة عقد في ناحية العبارة بحضور 100 شخصية عشائرية ونخب مجتمعية من كل […]

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