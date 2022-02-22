الإعلام الأمني تعلن القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الأثرية في بغداد

2022/02/22 | 22:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الاثرية في بغداد.وذكر بيان للخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “من خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة وبعد ورود معلومات استخباراتية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين في إحدى مناطق بغداد يتاجران ببيع …

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